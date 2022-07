Brasil 01/07/2022 06:45 Vice-prefeita é investigada por tentar matar ex-marido no Pará Polícia Civil busca localizar Jéssica Mota; advogados de defesa afirmam que ela trará 'a verdade real à tona, com provas irrefutáveis​' Foto: Reprodução/Instagram/@jessicamota A Polícia Civil paraense investiga a vice-prefeita do município de São Francisco do Pará (PA), Jéssica Evelym Mota (MDB), como suspeita de tentativa de homicídio contra o ex-marido, o empresário Roberto Douglas Mota. Segundo o jornal local O Liberal, a tentativa de homicídio teria ocorrido na terça-feira, 28, na empresa de Roberto. Conforme contou o homem à polícia, eles teriam ido a uma sala de reunião para terem uma conversa privada e Jéssica teria sacado uma pistola calibre 380 e dito que o mataria. Ele, no entanto, teria conseguido imobilizar a ex-esposa e retirar a arma das mãos dela, com a ajuda de funcionários. Jéssica, porém, teria conseguido se soltar e escapado do local. Roberto registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de São Francisco do Pará e entregou a arma usada por Jéssica. Na quarta-feira, 29, a Polícia Civil informou que está tentando localizar a vice-prefeita. Um comunicado divulgado em uma rede social de Jéssica diz que "até o presente momento só foram apresentados os relatos de seu ex-marido, relatos esses que não condizem com a realidade dos fatos". A nota também informa que "no momento devido" a vice-prefeita vai comparecer junto à autoridade competente para esclarecer o ocorrido, "onde irá trazer a verdade real à tona, com provas irrefutáveis". "Diante disso, pede-se à população que não faça juízo de valor sem antes ouvir a versão da vice-prefeita", finaliza o comunicado assinado pelos advogados de Jéssica, Maurício David Castro da Silva e José Edmar Dantas Silveira Filho.

