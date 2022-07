Brasil 03/07/2022 06:29 Campanha de Lula publica foto com repetição de pessoas na Bahia Imagem mostra público de um dos eventos que o ex-presidente participou em Salvador RICARDO STUCKERT/DIVULGAÇÃO Uma imagem publicada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais levantou críticas. A foto mostra o público de um dos eventos que ele participou em Salvador na manhã deste sábado (2). No entanto, na foto, várias pessoas aparecem duplicadas. O assunto se tournou um dos mais comentados nas redes sociais, e opositores do ex-presidente disseram que houve tentativa de inflar o público do evento. A assessoria do ex-presidente afirmou, no entanto, que a imagem, tirada por drone pelo fotógrafo Ricardo Stuckert, sofreu distorção por se tratar de uma foto panorâmica. A equipe do ex-presidente enviou outra imagem e um vídeo em que não houve uso do recurso. Ao ampliar a foto polêmica, é possível perceber que diversas pessoas aparecem de maneira repetida, como é o caso de um homem com chapéu de palha e outros três homens que aparecem logo atrás dele. Após as críticas, Lula rebateu as alegações de edição na imagem e postou outra foto. "A verdade dói no cotovelo de alguns", escreveu ele. Além de Lula, o pré-candidato Ciro Gomes, a senadora Simone Tebet e o atual presidente Jair Bolsonaro cumprem agenda na Bahia. Eles participam das festividades de independência do estado.

