Brasil 03/07/2022 06:52 R7 Jovem é esfaqueada pela irmã após briga por louça acumulada Reprodução/Record TV Uma jovem atacou a irmã após uma discussão banal sobre louça acumulada. Thuanny Silva Negri Benevides, de 25 anos, relata que foi esfaqueada pela irmã de 19 anos no imóvel da família em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, no sábado (25). As duas moravam na mesma casa e dividiam o mesmo quarto. De acordo com Thuanny, elas tinham brigas normais de convivência. A irmã mais velha chegou do trabalho e questionou o motivo de a mais nova não ter lavado a louça. As duas chegaram a ficar algumas horas sem se falar após a discussão. No dia seguinte, Thuanny estava no trabalho e recebeu mensagens da irmã mais nova mostrando que estava incomodada com a discussão da noite anterior e com uma amiga de Thuanny que teria dormido no quarto das duas. Quando a vítima chegou em casa, no sábado, foi atacada imediatamente pela irmã mais nova. Ela levou sete golpes de faca no total, nas pernas, nos braços e na cabeça. Thuanny relata que conseguiu desarmar a jovem, que ficou imovel em frente a ela. A irmã mais velha perguntou se havia necessidade da agressão, e a mais nova respondeu que deveria tê-la matado. Com medo de outra agressão, Thuanny saiu de casa e está escondida. Um boletim de ocorrência por lesão corporal foi registrado na delegacia de Mogi das Cruzes.

