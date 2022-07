Brasil 05/07/2022 08:37 A partir de agora, os Clientes GOL podem usar WhatsApp gratuitamente a bordo das aeronaves Serviço gratuito estará disponível em algumas rotas; veja como funciona a internet também nos voos da Azul e Latam Crédito: Imansyah Muhamad Putera/Divulgação Desde a última sexta-feira, 1º de julho, os Clientes da GOL têm um motivo a mais para aproveitar suas viagens com a Companhia: eles poderão se manter conectados a bordo durante todo o voo sem pagar nada por isso.

A iniciativa foi lançada em parceria com o programa de fidelidade Smiles e oferece um pacote de mensagens durante todo o voo e para todas as rotas operadas pela GOL, tanto no Brasil quanto no exterior.

Com esse benefício gratuito, é possível trocar mensagens de texto nos aplicativos WhatsApp, Facebook Messenger e iMessage (não é permitido o envio de fotos, vídeos e áudios - apenas mensagens de texto). O pacote de Mensagens pode ser utilizado por todos os Clientes GOL na maior frota conectada do País e através da melhor internet da América do Sul, premiada recentemente pela APEX - Airline Passenger Experience Association.

Para liberar seu pacote de Mensagens sem custos é bem simples, o Cliente deve acessar a plataforma de entretenimento GOL Online e seguir o passo a passo: Coloque seu dispositivo em modo avião. Conecte-se à rede Wi-Fi da aeronave, chamada “gogoinflight”. Digite em seu navegador “wifionboard . com” ou, se preferir, leia o QR code no assento à sua frente com a câmera do seu celular. Pronto! Você já está no portal do GOL Online. Siga as instruções para ativar seu pacote gratuito de Mensagens. “Os Clientes da GOL têm a sua disposição uma plataforma de entretenimento a bordo completa e gratuita, o GOL Online, com filmes, séries, TV ao vivo, música e muitas outras opções de conteúdo, que são acessados pelo seu próprio aparelho, celular, tablet ou computador. Além disso, podem também contratar o serviço de internet, com opções de pacotes a preços variados, de acordo com sua necessidade. E, agora, GOL e Smiles oferecem mais um benefício: o pacote de mensagens gratuito a todos os seus Clientes, encurtando ainda mais as distâncias entre pessoas e destinos. Uma comodidade para quem não abre mão de estar conectado mesmo nas alturas”, diz Carolina Trancucci, diretora de Experiência do Cliente da GOL. A plataforma de entretenimento GOL Online - disponível em 100% das rotas da GOL - pode ser acessada de qualquer dispositivo móvel: smartphones, tablets e laptops. Lá mesmo o Cliente pode encontrar, além do pacote gratuito de mensagens, outras opções: pacotes Light 1 hora e Light voo todo, pacote Max, de altíssima velocidade, que dá acesso a streamings de áudio e vídeo, e pacote Mensal. Azul e Latam

A Azul também oferece rede de internet gratuita com 30 Mbps de velocidade em pelo menos 17 unidades da nova geração de Airbus. Para utilizá-lo, o viajante deve colocar o seu dispositivo móvel em modo avião, conectá-lo à rede “Azul-WiFi” e digitar http://www.azulwifi.com no navegador. A Latam Play, que já existia, é a plataforma pela qual os passageiros têm acesso, também gratuito, ao serviço de entretenimento de bordo, ou seja, filmes, séries e músicas. Ali também é possível contratar, mediante pagamento, pacotes para navegar na internet (R$ 25 por uma hora) ou assistir a plataformas de streaming (R$ 45 por uma hora).

