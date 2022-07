Brasil 08/07/2022 06:05 Bomba de fezes é atirada sobre público durante evento de Lula no RJ Uma bomba de fezes foi atirada contra o público que acompanha o ato do pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Cinelândia, no Rio de Janeiro. O ataque aconteceu antes de o petista e seus apoiadores subirem ao palco. Por volta das 18h50, uma garrafa pet foi arremessada no local do evento e espalhou mau cheiro. Conforme militantes presentes, havia um líquido marrom no recipiente. Ninguém ficou ferido. Na passagem de Lula por Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um drone atirou substâncias com odor semelhante ao de fezes e urina contra o público. Três suspeitos foram presos.

