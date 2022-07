Brasil 08/07/2022 06:41 R7 Facebook anuncia que vai diminuir o conteúdo político no Brasil Comunicado desta quinta (7) diz que mudança com a distribuição da temática foi feita com base em testes e feedback dos usuários MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL A 87 dias da eleição, o Facebook anunciou que vai diminuir a distribuição de conteúdo político no Brasil a partir desta quinta-feira (7). A mudança foi divulgada pela empresa Meta, de Mark Zuckerberg, em comunicado oficial. A nota informa que a decisão tem como base testes de ranking no Facebook no Brasil em resposta ao feedback das pessoas que queriam ver menos assunto político em seus feeds. "A partir de hoje daremos menos ênfase a comentários e compartilhamentos para determinar a distribuição de conteúdo político no Facebook no país", informou a empresa. A Meta vem trabalhando o tema desde fevereiro de 2021, como anunciado por Zuckerberg na época. Naquele ano, o dono do Facebook, Instagram, WhatsApp e de outras empresas anunciou que estava recebendo um feedback frequente criticando o conteúdo político no feed. Ele afirmou que trabalharia para "entender melhor as diversas preferências das pessoas por conteúdo político" e testaria "uma série de abordagens com base nessas descobertas".

