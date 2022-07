Pelo menos nove crianças e adolescentes sofreram ferimentos leves; barco Viking em que as vítimas estavam se partiu ao meio

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas após um brinquedo conhecido como "Barco Vikings" se partir ao meio durante a Expomontes, festa que aconteceu na noite deste domingo (10), na cidade de Monte Carmelo, a 508 km de Belo Horizonte.

Segundo o responsável pelo brinquedo, havia 14 pessoas na barca no momento do acidente. Nele estavam apenas crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Ele relatou ainda que, no final do percurso, quando o brinquedo estava em processo de desaceleração, o mesmo partiu.

O policiamento do parque foi acionado por diversas pessoas que estavam desesperadas. Pais e funcionários do parque retiraram as vítimas com ferimentos leves e encaminharam todas para hospitais da cidade.

A Perícia da Polícia Civil esteve no local e em conjunto com os militares dos Bombeiros interditaram o brinquedo para futuras perícias. O Corpo de Bombeiros informou que o parque possui todos os alvarás de funcionamento.

A organização do Expomontes se pronunciou em nota dizendo que os feridos foram atendidos no Hospital Municipal da cidade. Alguns foram liberados e nenhum paciente apresentava ferimentos graves. Foi solicitado juntamente aos Bombeiros e Polícia Civil perícia no brinquedo para se esclarecer as causas do acidente.