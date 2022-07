Um incêndio de grandes proporções atinge prédios comerciais no centro comercial mais popular da capital paulista, a região da 25 de Março. O fogo começou por volta de 21h deste domingo, na Rua Barão de Duprat, número 95. Dois bombeiros ficaram feridos, com queimaduras de segundo grau, de acordo com o "Hora Um", e foram levados para um hospital da região.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, inicialmente havia 13 viaturas e 40 homens no combate às chamas, mas esse número já subiu para 30 viaturas e 85 homens. Não há relato de vítimas até o momento. Imagens do fogo já circulam pelas redes sociais.

O centro de São Paulo já testemunhou diversos incêndios dramáticos, como as tragédias do Edifício Joelma, em 1974; ou do Edifício Andraus, dois anos antes (confira fotos históricas). Mais recentemente, no ano passado, um incêndio atingiu o galpão da Cinemateca Brasileira, destruindo acervos históricos.