Perícia vai determinar se a velocidade, 29 km/h acima do limite, fez pneu do veículo estourar e causou acidente em rodovia

Um laudo da Polícia Científica revela que o acidente de ônibus que envolveu a dupla sertaneja Conrado & Aleksandro, em maio, aconteceu após pneu estourar, enquanto o veículo estava a 109 km/h — muito acima do limite da pista, de 80 km/h. O documento, com mais de 80 páginas, foi encaminhado nesta segunda-feira (11) à Polícia Civil.

Em 5 de maio, o ônibus tombou na rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo, e provocou a morte de Aleksandro e outros cinco profissionais que trabalham para os sertanejos. O veículo da dupla tinha saído de Tijucas do Sul, no Paraná, e tinha como destino a cidade de São Pedro, em São Paulo, onde os músicos fariam mais um show.

Conforme também apontou o laudo pericial, no trecho onde aconteceu o acidente não havia nenhum buraco. A Polícia Civil ainda vai solicitar um laudo complementar para esclarecer se a velocidade em que o ônibus estava foi determinante para o pneu estourar.

"Dependendo dessa resposta, vamos chegar a uma conclusão se o motorista será ou não indiciado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor", afirmou o delegado Carlos Eduardo Vieira Ceroni, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Registro, responsável pela investigação.