- Pregão já está valendo e será finalizado em dois dias distintos: 19 e 20 de julho. São quase 1.000 lotes de mercadorias apreendidas.

O número de mercadorias apreendidas ou abandonadas reunidas foi tão grande a ponto de um dia ser pouco para vender. O tradicional leilão de produtos resultantes de operações de fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz/MS) reúne 948 lotes e, dessa vez, será finalizado em duas datas distintas: dia 19.07.22 (terça-feira) para os de número 001 a 480, e dia 20.07.22 (quarta-feira) para os lotes de 481 a 948, sempre a partir das 9 horas (horário MS). A visitação começa nesta quarta-feira (13.07).

Além da quantidade, o interessado terá muita variedade em produtos, quase tudo ainda sem uso, dentro de suas embalagens. Na lista estão mercadorias como impressoras multifuncionais, acessórios e periféricos de informática, monitores, roteadores, carregadores hd´s, smartphones (14 só da marca Xiaomi), baterias, fontes de alimentação, suplementos alimentares, lâmpadas e refletores led, kit´s de ferramentas, calçados, câmeras de segurança, bebidas (vinhos, cachaças, espumantes, etc.), cosméticos, itens de cama e mesa, faróis de milha automotivos, kits de peças e acessórios para motos e automóveis, roupas para crianças e adultos (femininas e masculinas), mesas e caixas de som, armações para óculos e peças para máquinas agrícolas, dentre muitas outras.

Vários lotes chamam muita a atenção. O de número 751, por exemplo, reúne 24 pares de sapatos sociais masculinos (numeração 37 a 42) cujo lance inicial é de R$ 260. Para quem precisa trocar o celular, o lote 057 traz um smartphone Xiaomi Poco X3 PRO 128GB 6GB RAM a partir de R$ 390. Procurando um pouquinho mais é possível encontrar mercadorias não muito comuns por aqui, como o lote 677, composto de 50 turbantes indianos femininos (lance inicial de R$ 200).

Uma particularidade deste leilão limita a aquisição dos lotes 327, 328, 329 e 330. Por se tratarem de produtos de uso restrito, poderão ser arrematados exclusivamente por empresas ou profissionais de saúde habilitados (médicos dermatologistas, cirurgiões plásticos, cirurgiões-dentistas) com registro ativo nos respectivos conselhos devidamente informados no momento do cadastro no pregão.

A visitação para os interessados em conferir as mercadorias de pertinho, começa nesta quarta-feira (13.07) e se estende até sexta (15.07) sempre das 8 às 11h30min e das 12h30min às 16 horas (horário MS). Todos os lotes ficarão expostos no prédio da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito (Cofimt), na Rua Delegado José Alfredo Hardman, s/n, Bloco VI da SEFAZ/MS, Parque dos Poderes (próximo ao TRE), Campo Grande - MS.

O leilão está a cargo da leiloeira oficial Regina Aude e ocorrerá exclusivamente na modalidade eletrônica (via Internet). Os interessados devem efetuar cadastro no portal www.reginaaudeleiloes.com.br para ter direito a arremates. Neste mesmo endereço é possível obter o edital completo e conferir a lista dos lotes, com respectivas imagens. Informações com a equipe da leiloeira podem ser solicitadas via fone (67) 4042-1555 no horário comercial ou pelo e-mail: [email protected].