Soldado identificado como Fabiano Junior Garcia praticou os crimes em duas cidades e tirou a própria vida dentro do carro

Um policial militar matou pelo menos oito pessoas nas cidades de Céu Azul e Toledo, no Paraná, e cometeu suicídio. Entre as vítimas estão a própria mãe, a esposa, três filhos e um irmão. A tragédia aconteceu entre a noite desta quinta-feira (14) e a madrugada desta sexta-feira (15).

O soldado identificado como Fabiano Junior Garcia é o suspeito dos assassinatos. As primeiras informações são de que o PM fez plantão até as 19h. Após deixar o batalhão, ele foi até Céu Azul, em uma propriedade rural, onde matou a tiros dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 9.

No sítio, nenhuma outra pessoa foi ferida. Os corpos das duas crianças foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Cascavel. O policial retornou a Toledo, onde matou a outra filha, do primeiro casamento, depois assassinou a mãe dele e um irmão, além de outras duas pessoas que estavam na via pública.

Em seguida, o agente foi para a casa onde morava, matou a esposa e cometeu suicídio dentro do próprio carro. Em nota, a Polícia Militar lamentou o ocorrido e se disse consternada. "O policial militar que prestava serviços no 19º Batalhão em Toledo não tinha histórico de problemas psicológicos e atuava como motorista do coordenador do policiamento da unidade.

Desde dezembro de 2020 a região conta com o programa Prumos, que disponibiliza atendimento psicológico aos militares", informou a corporação.