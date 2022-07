Mulher é suspeita de cárcere privado e abandono intelectual; criança continua internada após complicações no parto

A Polícia Civil investiga a mãe da menina de 11 anos que foi abusada sexualmente e teve um bebê em Caxias, na Baixada Fluminense, na semana passada. Inicialmente, a mulher é suspeita de cárcere privado e abandono intelectual. O padrasto da criança está preso temporariamente por 30 dias por suspeita de ter estuprado a vítima.

De acordo com informações da Record TV, a investigação mostrou que a menina era mantida presa dentro de casa havia dois anos. Ela não era vista por vizinhos nem frequentava a escola.

O crime foi descoberto depois que a menina foi socorrida e levada para uma unidade de saúde após ter complicações no parto, realizado pela mãe e pelo padrasto em casa. Desconfiada, a equipe médica acionou a polícia e o Conselho Tutelar.

Na Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Duque de Caxias, mãe e padrasto negaram que soubessem da gravidez da menina. Eles disseram que a vítima tinha sido violentada por um homem armado cerca de nove meses atrás. No entanto, o crime nunca foi registrado na delegacia.

A investigação apura se as violências sexuais que a menina sofreu começaram antes da gravidez em razão de marcas que ela tem no corpo. A delegada Fernanda Fernandes disse, em entrevista ao Balanço Geral RJ, que todas as linhas de investigação são apuradas, inclusive se a mãe teria participação ou não nos abusos sexuais.

Suspeito do crime, o padrasto foi detido quando tentava visitar a vítima no hospital, onde ela continua internada. Ele teria se recusado a fornecer material genético para o exame de DNA que identificaria a paternidade do bebê.