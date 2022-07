Entre brancos, número foi de 7%. Pretos e pardos têm 4,5 vezes mais chance de serem abordados, aponta levantamento

Aproximadamente metade (46%) das pessoas negras abordadas por policiais em São Paulo e no Rio de Janeiro ouviram referências explícitas sobre sua cor ou raça pelos agentes durante a abordagem, segundo levantamento do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa) e do data_labe, divulgado na quinta-feira (21). Em relação aos brancos, o número cai para 6,8%.

“Claramente demonstra que existe um racismo institucionalizado nas polícias brasileiras. As pessoas são abordadas por serem negras, e não por existirem fundadas suspeitas de terem cometido algum crime ou de estarem portando armas ou drogas, como exige a lei”, avalia Ariel de Castro Alves, advogado especialista em segurança pública e direitos humanos.

A pesquisa intitulada “Por que eu?” ouviu 1.018 pessoas nos dois estados, entre maio e junho do ano passado, e mostrou, também, que pretos e pardos têm 4,5 vezes mais chances de passarem por abordagens policiais.

Isso porque oito em cada dez negros – ou 81% – relataram que já foram abordados pela polícia; enquanto 17,9% dos brancos passaram pela mesma situação.Além disso, entre os respondentes, 19,1% dos negros relataram que foram abordados mais de dez vezes, enquanto entre brancos o número foi de 8,5%.

Castro Alves comenta que as polícias brasileiras, de modo geral, costumam fazer revistas pessoais em regiões de periferia; quando as ações ocorrem em bairros centrais ou centros comerciais, prossegue, os jovens pobres e negros são visados.

“Em geral, fazem as abordagens e revistas pessoais sem qualquer suspeita específica ou indício com relação às pessoas abordadas e revistadas. Atuam genericamente, reforçando estereótipos com relação aos possíveis suspeitos de crimes. E o racismo está fortemente presente nessas ações”, conclui.

Outro dado apontado pelo estudo foi de que a grande maioria dos abordados – brancos (83,8%) ou negros (87,5%) – nunca foram conduzidos à delegacia após a abordagem. Esses números mostram a falta de precisão dos métodos de identificação de suspeitos por parte das polícias, avalia Priscila Pamela dos Santos, advogada criminalista e diretora do IDDD.

“No grupo de respondentes negros, a chamada ‘fundada suspeita’ se confirma em pouco mais de uma de cada 10 abordagens. Significa que 9 pessoas dessas 10 tiveram os seus direitos suspensos temporariamente sem razão alguma”, afirma Santos.

Ariel de Castro Alves lembra que, segundo decisão desse ano do STJ (Superior Tribunal de Justiça), as abordagens só podem ocorrem diante de fatos concretos e fundadas suspeitas de que as pessoas tenham cometido algum crime, estejam em posse de armas ou de drogas.

Atuam genericamente, reforçando estereótipos com relação aos possíveis suspeitos de crimes. E o racismo está fortemente presente nessas ações Quando solicitados a avaliar o tratamento recebido durante as abordagens policiais, as respostas também foram discrepantes: 74,5% dos negros classificaram como ruim ou péssimo, enquanto 47,1% dos brancos apontaram da mesma maneira.

Aproximadamente três em cada dez (29,9%) brancos e dois em cada dez (19,9%) negros consideram como “nem bom nem ruim”.

Abordagens em casa são mais comuns entre negros

Ter a própria casa como cenário de uma abordagem policial é também mais comum – em quase três vezes – entre as pessoas negras. Neste caso, 13,5% das ações ocorreram no ambiente residencial entre pretos e pardos. Com brancos, foram 5,1% dos casos.