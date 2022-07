A canção 'Te Amo' faz parte do projeto 'Decretos Reais' e já registrou quase 1,3 milhão de reproduções em menos de 48 horas

Três pessoas foram presas, na noite desta sexta-feira (22), no bairro Laranjeiras, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o trio é suspeito de falsificação de bebidas alcoólicas. As prisões aconteceram em um galpão, onde era feita a adulteração.

Centenas de engradados lotados de cervejas foram recuperados. No golpe, o trio trocava os rótulos de cervejas mais baratas pelos de produtos de maior valor. Dois dos três presos possuem antecedentes criminais, todos por falsificação. Eles foram encaminhados para a delegacia de plantão de Betim.

A polícia ainda calcula a quantidade de produtos falsificados. São, pelo menos, 500 engradados, segundo os militares.