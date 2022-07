A Petrobras divulgou hoje (25) as 29 empresas pré-selecionadas no 4º edital do Módulo Startups, do Programa Petrobras Conexões para Inovação. A seleção, em nível nacional, recebeu propostas de empresas das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste. A última etapa está prevista para o final de setembro, quando ocorre o pitch day, a apresentação para a banca de executivos que definirá as vencedoras.

O edital, no valor total de R$ 20 milhões, traz desafios distribuídos em sete vertentes tecnológicas: robótica, redução de carbono, tecnologias digitais, armazenamento e geração de energia, corrosão, modelagem geológica e tecnologias de inspeção.

O investimento nos projetos aprovados depende do nível de complexidade dos desafios. No final da disputa, as empresas vencedoras podem receber valores de até R$ 500 mil, para os desafios tecnológicos soft tech, baseados em softwares eventualmente integrados a plataformas de hardware já maduras, ou até R$ 1,5 milhão para os deep tech, que envolvem pesquisa avançada, incluindo as baseadas em software de alto desempenho, novas plataformas de hardware e novos materiais.

O Módulo Startups busca soluções inovadoras para os desafios apresentados. As empresas selecionadas contam com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), parceiro da Petrobras nesse módulo do programa, e a expertise do corpo técnico da companhia na adequação das propostas selecionadas e preparação para o pitch day.

Os vencedores da etapa final recebem investimento financeiro e mentoria para os projetos e modelo de negócios e, ao final do desenvolvimento dos projetos, as empresas estão capacitadas a se tornarem fornecedoras da Petrobras, com potencial de escalar na indústria nacional e internacional.