Flávio Pellegrini de Almeida, de 29 anos, morreu, na madrugada desta sexta-feira, 29, após ser pisoteado por um boi durante um rodeio em Passa Quatro, em Minas Gerais. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o peão competia no momento do acidente.

A vítima, que montava há cerca de 10 anos, caiu do boi e, na sequência, foi pisoteada. Flávio ainda se levantou sozinho e foi socorrido a um hospital da região. Contudo, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo foi sepultado nesta tarde no Cemitério Municipal de Virgínia.