Com linguagem lúdica e didática sobre os direitos da criança e do adolescente, é possível fazer denúncias de violação de direitos contra este público por meio deste aplicativo que é diretamente ligado ao Disque 100

Um espaço seguro para que crianças e adolescentes saibam mais sobre direitos, aprendam a identificar diferentes tipos de violência e busquem ajuda. Este é o objetivo do aplicativo Sabe – Conhecer, Aprender e Proteger, que é interligado diretamente ao Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), o serviço garante a segurança e efetiva investigação das denúncias recebidas.

O aplicativo Sabe – Conhecer, Aprender e Proteger pode ser acessado por meio de dispositivos sistema Android, no sistema iOS ou também por meio da internet.

A plataforma foi personalizada para dois tipos de público: uma interface é voltada para crianças a partir de seis anos — com conteúdo mais direto e simples; a outra, é voltada a adolescentes a partir de doze anos.

Para os maiores de doze anos, ao acessar o aplicativo é possível aprender sobre como identificar diferentes tipos de violência, como pedir ajuda – para ele mesmo ou para outra criança. Os vídeos completam a experiência e abordam temas como exposição na internet, abuso sexual, exploração infantil e direitos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na aba “Fale com a Gente”, é possível tirar dúvidas por meio de mensagem via chat ou por chamada de vídeo. Além disso, na aba de denúncias, será possível conversar diretamente com um dos atendentes do Disque 100.