Vítima estava sumida desde 26 de julho. Seu perfil respondia a mensagens nas redes sociais, o que trouxe desconfiança à família

O corpo da professora Maria Mendonça dos Santos foi encontrado no domingo (31) debaixo de um piso de concreto no quintal da casa onde ela morava, em Belém (PA). A idosa, de 72 anos, estava desaparecida desde o dia 26 de julho.

De acordo com a polícia, a idosa morava sozinha. Nos últimos dias, parentes estranharam mensagens que chegavam de perfil dela nas redes sociais com erros de português. Os familiares decidiram ir à casa, então, e encontraram tudo fechado e muito bagunçado, além do sumiço de dinheiro e joias. Acionaram a polícia, que acreditava que a aposentada teria sido sequestrada.

A família reparou que o piso do quintal estava mexido, aparentemente concretado. Foi então que se encontrou o corpo da idosa. A polícia de Belém investiga o caso.