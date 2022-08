Flavia Pedras Soares, ex-mulher do apresentador, confirmou o falecimento do artista em post na rede social

O apresentador e humorista Jô Soares, de 84 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (5). A informação foi publicada nas redes sociais da ex-esposa Flavia Pedras Soares e confirmada pela assessoria de imprensa do humorista por telefone.

Jô Soares nasceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de janeiro de 1938. Além de apresentador, Jô também se destacou como ator, humorista e escritor. A primeira aparição na televisão foi na Record TV, em 1956, no elenco do programa Praça da Alegria. Jô também trabalhou nas emissoras Continental, TV Rio, Tupi, Excelsior, SBT e Globo.