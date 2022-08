Corpo de Bombeiros atua na ocorrência; este é o terceiro incêndio na floresta em menos de uma semana

Um incêndio atingiu uma área 1.250m² de preservação ambiental da Floresta Nacional de Brasília (Flona), neste domingo (7). Vídeos gravados por turistas mostram o fogo consumindo a vegetação e se aproximando da sede do parque. Uma cortina de fumaça também se espalhou pela floresta.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 6h38 para a ocorrência. Três viaturas e 15 militares trabalharam no combate ao incêndio, além de 15 brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). "O incêndio produziu muita fumaça o que dificultou o transito na DF-001, porém nenhum acidente foi registrado", informou a corporação.

Esse é o terceiro incêndio na floresta em uma semana. No sábado, o Corpo de Bombeiros atuou em uma ocorrência que terminou com 10 hectares queimados. E na última segunda-feira (1), o fogo atingiu 90 hectares da Flona.

Criada em 1999, A Flona protege uma área de cerrado de 9 mil hectares e é uma das unidades de conservação responsáveis pela sobrevivência das nascentes que irrigam a maior represa da região, a do Descoberto, responsável por aproximadamente 70% do abastecimento de água do Distrito Federal.

Um dos principais atrativos do local é a trilha dos Murundus. O percurso, de baixo esforço físico, foi desenvolvido para apoiar professores e projetos de educação ambiental na floresta. Pode ser percorrido em cerca de 40 minutos de caminhada e conta com sinalização no formato de pata de anta.