Segundo autoridades americanas, compra de R$ 379 mi do Exército brasileiro não altera equilíbrio militar na América do Sul

O governo dos Estados Unidos informou nesta terça-feira (9) que aprovou a possível venda de mísseis antitanque Javelin e outros tipos de equipamentos militares ao Brasil no valor de US$ 74 milhões (cerca de R$ 379 milhões).

O Departamento de Estado autorizou hoje essa possível venda, e a Agência de Cooperação em Segurança da Defesa já notificou a aprovação do governo ao Congresso, que tem o poder de bloqueá-la. A referida agência, dependente do Pentágono, explicou em comunicado que a venda se realizaria a pedido do Brasil, que solicitou 222 mísseis Javelin e 33 unidades de lançamento desses projéteis.

As principais empresas contratistas nessa transação são as americanas Raytheon e Lockheed Martin. O Pentágono enfatizou que a venda "apoiará os objetivos da política internacional e segurança nacional dos EUA, ao melhorar a segurança de um importante parceiro regional, que é uma força importante para a estabilidade política e o progresso econômico na América do Sul".

Nesse sentido, considerou que esse equipamento vai melhorar “a capacidade do Exército brasileiro de responder a futuras ameaças, aumentando sua capacidade antitanque", e assegurou que a possível venda “não alterará” o equilíbrio militar básico na região.

O anúncio ocorre em um momento em que os EUA planejam aumentar a produção de mísseis Javelin, que se tornaram um símbolo da resistência da Ucrânia contra a invasão russa e que Washington vem fornecendo a Kiev para se defender dos veículos blindados da Rússia.