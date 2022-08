Um homem foi preso após tentar fugir pelo telhado de uma casa nesta quinta-feira (18) em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A polícia conseguiu acompanhar com um drone o criminoso, que estava caminhando ao longo do telhado de diversos imóveis, até capturá-lo.

Maciel Alves, também conhecido como "Irmão Ciel", estava foragido desde 2013. Ele foi condenado a uma pena de 24 anos pelos crimes de homicídio e associação ao tráfico. De acordo com a polícia, o homem aproveitou uma “saidinha temporária” para nunca mais voltar ao presídio. Desde então, estava foragido.

“É um alvo que já estávamos monitorando, pertence a uma organização criminosa e é considerado de alta periculosidade”, diz o delegado Miguel Ferreira da Silva.