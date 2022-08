Um dos detidos é acusado de homicídio pela Justiça de Minas Gerais; presos chegaram ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de Confins (MG)

Dois brasileiros procurados pela Justiça de Minas Gerais e do Espírito Santo foram presos, nesta sexta-feira (19), ao chegarem de um voo de deportados dos Estados Unidos, no Aeroporto Internacional de Confins, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte.

Os acusados foram detidos em solo americano pela ICE (Immigration and Customs Enforcement), a autoridade de Imigração dos Estados Unidos, em cumprimento aos mandados de busca internacional da Interpol e também por terem entrado de forma ilegal no país.

Um dos brasileiros presos teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Caratinga, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, por ser acusado de ter participado de um crime de homicídio qualificado. O outro preso era procurado pela Justiça do Espírito Santo, e o motivo de sua prisão não foi informado pela Polícia Federal.

Após a prisão no aeroporto, os acusados fizeram o exame de corpo de delito e foram encaminhados para a Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH.