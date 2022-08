Presidente da agência é entrevistado no Brasil em Pauta

Cristo Redentor, Cataratas do Iguaçu, Jalapão, Lençóis Maranhenses, Bonito e tantas outras atrações. O Brasil possui uma diversidade natural, cultural e histórica como poucos países no mundo. Com isso, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) tem intensificado as iniciativas que mostram ao mundo um Brasil de destinos atraentes.

E as ações promovidas fomentam o desenvolvimento econômico e social do país, como mostram os dados da Embratur. De acordo com a agência, só no primeiro semestre de 2022, as campanhas de promoção internacional movimentaram cerca de R$ 48,5 milhões em viagens ao Brasil. “A cada US$ 1 que a gente investe em promoção internacional ele retorna multiplicado por 23”, disse o presidente da Embratur, Silvio Nascimento, durante entrevista ao programa Brasil em Pauta, comandado pelo jornalista Roberto Camargo, que vai ao ar neste domingo (21), na TV Brasil.

De acordo com Nascimento, o turismo é responsável por 8% do PIB nacional, ficando atrás apenas do agronegócio, da mineração e da indústria automobilística. “Junto à geração de renda, vem também a geração de emprego, vem a sustentação de empresas e isso é extremamente importante para o Brasil. Hoje, o turismo ocupa o quarto lugar no PIB brasileiro”, afirmou.

Ecoturismo

Após o período de isolamento devido à covid-19, o turismo no Brasil segue curva ascendente de retomada. De acordo com o presidente da Embratur, o turista internacional tem procurado mais contato com a natureza, o que tem favorecido o ecoturismo brasileiro. “O turismo de natureza tem sido uma crescente e a gente tem trabalhado junto com os outros órgãos ambientais para incentivar, promover e prover infraestrutura nesses destinos”, explicou.

Segundo Nascimento, o crescimento do setor não implica em queda de procura para as grandes metrópoles brasileiras. De acordo com pesquisa recente realizada pela agência com o público americano, em primeiro lugar em procura nos destinos brasileiros está o Rio de Janeiro, em segundo, Fernando de Noronha (PE) e, em terceiro lugar, São Paulo.

Por outro lado, o turismo de negócios também tem apresentado resultados satisfatórios neste momento de retomada. Os investimentos da Embratur no setor apresentam grande retorno, sobretudo em decorrência do tíquete médio deste turista, que é mais elevado. De acordo com Nascimento, São Paulo é o destino mais procurado para o turismo nesse segmento, compreendendo cerca de 60% dos eventos de negócios no Brasil. Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu (PR) ocupam o segundo e o terceiro lugar em destinos que concentram o maior número de eventos e congressos voltados para negócios no país.

Organização Mundial do Turismo

Durante a entrevista, Silvio Nascimento falou, ainda, sobre o escritório regional da Organização Mundial do Turismo (OMT), ligado às Nações Unidas, que virá para o Brasil. O anúncio foi feito no final do ano passado. A expectativa é que a novidade impulsione o turismo nacional ainda mais.

“Quando você tem um organismo da ONU [Organização das Nações Unidas], como a OMT, instalado num país, todas essas agências começam a olhar para esse país. E quando se começa a olhar para o Brasil você enxerga um país com belezas naturais, cidades com infraestrutura, com uma gastronomia única, com um povo hospitaleiro. Fica mais fácil ainda de vender o Brasil”, reforçou o presidente da Embratur.

A OMT é a principal organização internacional voltada para a promoção do turismo. Suas ações são direcionadas para um desenvolvimento sustentável, responsável e inclusivo do setor. Além disso, a geração de conhecimento sobre o mercado de turismo e a promoção de políticas e instrumentos de apoio ao setor também são diretrizes que norteiam a organização.

O Brasil em Pauta vai ao ar neste domingo (21) às 22h30.