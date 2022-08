Em nota, a Marinha do Brasil informou que vai instaurar um inquérito para investigar as causas e possíveis responsáveis pelo naufrágio

A embarcação “Barco Manobra” naufragou no rio Paraná, afluente do rio Nhamundá, no interior do Amazonas, e deixou três mortos neste sábado (20). Em nota, a Marinha do Brasil informou que vai instaurar um inquérito para investigar as causas e possíveis responsáveis pelo naufrágio.

Além disso, o comunicado destaca que uma equipe de Busca e Salvamento da Agência Fluvial de Parintins, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, foi direcionada ao local.

“Assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº2.180/54. [...] A Marinha do Brasil se solidariza com os familiares das vítimas”, diz a nota.