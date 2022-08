De acordo com a Polícia Militar (PM), um grupo de crianças brincava em uma rua do bairro Petrópolis quando um veículo Volkswagen Jetta, em alta velocidade, colidiu em um carro e na sequência atingiu os cinco menores de idade. Uma testemunha afirmou que o carro entrou na via acelerando e em zigue-zague, que as crianças tentaram se esconder atrás de um chevette estacionado mas ainda assim foram atingidas.