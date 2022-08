Após o sucesso da jovem nas redes sociais, ela também está apostando em um novo público para suas aulas

Uma professora de inglês chamada Cibelly Ferreira, de 29 anos, ficou famosa na web após fazer dancinhas do TikTok com os alunos - crianças e adolescentes. Agora, a educadora anunciou que expandiu seu trabalho para um público adulto e está realizando outra metodologia com incentivos 'sensuais' aos estudantes que assistirem às aulas.

Cibelly é de Minas Gerais e atua há 11 anos como professora. Nas últimas semanas, vídeos feitos por ela viralizaram nas redes sociais. As dancinhas são inspiradas em sucessos do TikTok: “Eu saí de uma escola para montar a minha própria. Eu tento fazer um curso de idiomas um pouco diferente porque eu tento trazer uma vivência, além das dancinhas. Acredito que a gente tem que viver um pouco do mundo dos alunos também”, disse ela em entrevista.

Nos vídeos, a professora chama os alunos para fazer as coreografias. Uma das postagens já ultrapassa mais de 2 milhões de visualizações. “A gente tem que fazer parte do que é a realidade destes alunos, do que eles gostam. Percebi que as dancinhas faziam parte disso e sempre tento aplicar para ficar mais próxima da realidade deles. A gente brinca, grava os vídeos porque eles gostam, mas claro que depois focamos, aprendemos e estudamos”, afirma Cibelly.

A professora ainda relata que a frequência dos alunos aumentou após ela começar a fazer as dancinhas. “A gente tem reclamação de alunos, até de faculdade, de que as aulas são maçantes. Quando você entra no mundo deles, eles se sentem confortáveis. Meus alunos falam para mim que adoram vir para a aula. Eu trago essa vivência para a aula ficar leve e depois disso consigo trazer eles para mim, para o assunto da aula”, declara.

Aulas sensuais

Com o sucesso das dancinhas, Cibelly decidiu apostar em um outro público para suas turmas. Chamado por ela de “Privado da Prof”, a educadora ensina pessoas adultas e, além das aulas de inglês, disponibiliza fotos “mais sensuais” por meio de uma conta privada.

“Na verdade, não tem nada de cunho erótico. É apenas para adultos que querem aprender e ver algumas fotos minhas que eu não publicaria no meu feed do Instagram. É uma forma que utilizei para tirar uma renda extra”, confessa a professora.

A ideia surgiu após alguns pedidos para que ela criasse uma conta em que publicasse mais conteúdo sensual. “Eu sempre fui uma pessoa mais tímida, mas tinha esse lado e muitas pessoas falavam: 'Faz um site para você postar mais foto de biquini, mais sensual'. Eu pensei um pouco no assunto e, pesquisando por renda extra, fiquei: 'Por que não?'. Essa modalidade de curso, só maiores de 18 anos podem acessar”, explica.

Cibelly garante que as duas modalidades de aula não interferem uma na outra e que em ambas os alunos têm apresentado evolução no idioma.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)