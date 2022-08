Maria Claudia Bucchianeri deu 24 horas para o YouTube remover a publicação que vincula o presidente a mortes causadas pela Covid

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ordenou na noite dessa terça-feira (23) a exclusão de um vídeo publicado numa rede social pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) que vincula o presidente Jair Bolsonaro a mortes provocadas pela Covid-19.

A ordem da magistrada foi tomada após o pedido feito pela coligação Pelo Bem do Brasil, formada pelo Republicanos, PP e PL, partido do presidente. A alegação das legendas é a de que a CUT fez "propaganda eleitoral antecipada negativa, em que a representada veiculou vídeo ofensivo à honra do senhor Jair Messias Bolsonaro, em seu canal do YouTube, na data de 19 de julho de 2022, vinculando não apenas as mortes de brasileiros pela Covid-19 ao chefe de Estado, mas a suposta intenção do presidente da República em praticar o ato".

Na decisão, a ministra afirmou que "o material, denominado 'Messias do Apocalipse', imputa ao presidente da República a responsabilidade pelas mortes de brasileiros pela Covid-19 e a pratica dos atos com a intenção de 'acabar com brasileiros', pois, logo após 'Messias do Apocalipse', cita-se a frase de Achille Mbembe ('Necropolítica não é só deixar morrer, é fazer morrer') e, em seguida, mostra-se a imagem de um cemitério com covas abertas".

"O que se verifica é uma grave tentativa de desumanizar o presidente Jair Bolsonaro, ao afirmar categoricamente no vídeo a 'falta de empatia dele'", acrescenta Maria Claudia Bucchianeri. Diante do exposto, afirma a ministra, "concedo a tutela provisória de urgência para que seja removida a publicação". "Oficie-se ao provedor de aplicação YouTube para cumprimento desta determinação judicial de remoção, no prazo de 24h", determina a magistrada.