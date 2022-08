Imagem feita por um fotógrafo da cidade de Três Pontas, no sul do estado, foi a escolhida entre 7.000 cliques de 120 países

O rosto de uma catadora de materiais recicláveis da cidade de Três Pontas, a 288 km de Belo Horizonte, no sul de Minas Gerais, estampa a foto vencedora do prêmio internacional Fotografia Ambiental do Ano, na categoria voto popular.

O clique foi feito pelo fotógrafo Milton Lima, de 37 anos, também morador da cidade mineira de 56 mil habitantes. A personagem da obra de arte é Maria Rosa, de 45 anos. Ela trabalha na Atremar (Associação Trespontana de Catadores de Materiais Recicláveis), empresa responsável por coletar os resíduos recicláveis em Três Pontas.

Lima escolheu a dedo o local para fazer o ensaio com a temática do concurso: sustentabilidade. "Quando a gente pensa em sustentabilidade, a primeira coisa comum é pensar em natureza ou algo voltado para paisagem, mas eu gosto de pensar qual a mensagem o concurso quer passar. Para mim, não há nada que cuida mais do meio ambiente do que a reciclagem", explicou.

O fotógrafo conseguiu uma pausa no trabalho dos membros da associação para fazer os cliques. Foram feitas quase 100 fotos, mas a vitoriosa veio em um momento inesperado.

"Eu já estava guardando o equipamento e indo embora quando a Maria Rosa passou carregando o saco com o material reciclável que era bem maior que ela. Aquilo me chamou atenção. Rapidamente, peguei a câmera na mochila e a fotografei", lembra.

A imagem era uma das 7.000 enviadas de 120 países para participar do concurso. Um grupo de jurados selecionou 40, que foram para voto popular, em uma rede social.

"A foto ficou muito real, é 100% a Maria Rosa. Eu acredito, inclusive, que isso fez com que os jurados gostassem da foto. Ela é intensa. Você vê no olhar da Maria Rosa a história de vida dela, que é uma pessoa sofrida, mas forte", comenta o fotógrafo.

Maria Rosa nasceu e cresceu na roça. Com dificuldades financeiras, ela encontrou na Atremar um caminho para se manter e cuidar dos filhos. A foto dela foi nomeada de "Do Lixo à Esperança".

A categoria pela qual Milton Lima concorreu não tem premiação financeira, mas o mineiro vê outra recompensa.

"Para mim, o reconhecimento neste caso é mais importante que o dinheiro. Você ver que tantas pessoas estão elogiando, pra mim, não tem dinheiro que pague", finaliza.

Profissão, fotógrafo

Milton Lima é diretor de fotografia de vídeo e dono de uma produtora na cidade de Três Pontas. As fotos feitas por ele têm sempre um estilo artístico e são vendidas para produção de quadros.

Os cliques favoritos do também artista visual são aqueles em meio à natureza e as fotos que contam histórias, como a vencedora do prêmio que retrata a vida de Maria Rosa.