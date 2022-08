Imagens são de uma intervenção realizada nesta quarta-feira (24), no bairro Águas Brancas, em Ananindeua

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram agentes da Polícia Militar do Pará arremessando um suspeito, ainda com vida, na carroceria de uma viatura. As imagens são de uma intervenção realizada nesta quarta-feira (24), nas proximidades de um condomínio residencial no bairro Águas Brancas, em Ananindeua.

A ação, que teria ocorrido após um tiroteio entre PMs e seis acusados, deixou pelo menos quatro mortos. Segundo a corporação, um quinto suspeito foi levado para o hospital em estado grave. O sexto enenvolvido ainda prestava depoimento na delegacia e não teria sofrido ferimentos.