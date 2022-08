O motivo fútil foi outra qualificadora citada pelo órgão, pois o denunciado não aceitou uma advertência por ter deixado de cumprir a determinação da chefe. Além disso, segundo o MPSC, o denunciado também não teria gostado "que a vítima externou perante outros funcionários que não se envolveria amorosamente com ele".

De acordo com a Polícia Militar, funcionários do local contaram que a mulher teve uma discussão com um funcionário, por volta de 17h do dia 1º de agosto. Ela teria advertido o homem e o mandado para casa. Por volta as 18h, ele voltou ao local e atingiu a mulher cinco vezes com uma faca.