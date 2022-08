Promoção falsa rouba dados pessoais e usa links maliciosos que direcionam a vítima para páginas de sorteios e de apostas

Com a proximidade da Copa do Mundo 2022, os fãs de futebol já começaram a colecionar o tradicional o álbum de figurinhas. Entre as promoções oficiais, há também ofertas falsas que circulam no WhatsApp e que prometem muitas vantagens em troca de dados pessoais e do compartilhamento de links maliciosos.

Um desses golpes usa como isca o envio imediato do novo álbum e de 400 figurinhas gratuitamente. No entanto, segundo pesquisadores da Kaspersky, empresa de cibersegurança e privacidade digital, trata-se de uma estratégia para lesar usuários.

Ao clicar no falso link recebido pelo aplicativo de troca de mensagens, supostamente do site da fabricante dos álbuns, os interessados são direcionados para páginas de sorteios e sites de apostas esportivas que contém sistema de afiliados, ou seja, que geram dinheiro a cada nova inscrição.

Após o redirecionamento do acesso, os usuários são levados para um questionário com perguntas básicas sobre o álbum e a editora. Além disso, é exibido um número indicando quantos álbuns ainda estão disponíveis para envio, com o objetivo de pressionar a vítima a seguir as orientações rapidamente. No final, assim como em outros golpes, os criminosos exigem o compartilhamento do link com outros contatos.

“Esses esquemas são pensados para enganar a vítima e fazer com que ela se inscreva em outros sites. Neste caso do álbum de figurinhas, a campanha é falsa, pois visa que a pessoa se inscreva em sites de sorteios suspeitos ou em sites de jogos de azar”, explica Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.

Para evitar que alguém caia no golpe e envie a mais pessoas, a Kaspersky recomenda que os usuários sempre acessem os canais oficiais das empresas citadas na mensagem para confirmar se a promoção ou oferta existe e, se houver dúvidas, que entrem em contato com o atendimento ao cliente.

Além disso, a empresa reforça que antes de clicar em um link, é importante verificar o endereço para onde será redirecionado e o remetente para garantir que são genuínos. Se não tiver certeza de que a página é real e segura, não coloque informações pessoais ou realize pagamentos. Também compartilhe o conteúdo, caso não tenha certeza que ele é verídico.