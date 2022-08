As estradas são importantes porque a maior parte do desmatamento ocorre ao lado delas, onde o acesso é mais fácil e o valor da terra mais alto. De um lado da nova estrada há uma área de desmatamento maciço onde o maior rebanho de gado do Brasil, 2,4 milhões de cabeças, agora pasta, — São Félix do Xingu (PA).

O município, de 136 mil pessoas, é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do país, graças ao desmatamento, segundo o Observatório do Clima. Do outro lado da estrada está uma área onde há três anos fazendeiros coordenaram a queima de várias faixas de mata virgem em um episódio conhecido como o "Dia do Fogo".

Encravada no meio das duas áreas está a bacia do rio Xingu, um dos principais afluentes do rio Amazonas.