O Hospital Regional de Rondonópolis realizou, neste sábado (27.07), a primeira cirurgia, via Sistema Único de Saúde, de retirada de tumor cerebral da região Sul de Mato Grosso. O procedimento ocorreu sem intercorrência e o paciente segue internado no hospital, recebendo todo o tratamento necessário para o quadro clínico.

O serviço foi disponibilizado no hospital no início do mês de julho deste ano, quando foram implementados 10 leitos de UTI neurológica com objetivo de acelerar o atendimento dos pacientes que aguardam por essa especialidade na Regulação. Com isso, a unidade se tornou referência em atendimentos de aneurismas, tumores, artrodese de coluna, túnel do carpo, entre outros procedimentos de média e alta complexidade neurológica.

Conforme a secretária adjunta de Gestão Hospitalar da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Caroline Dobes, serão realizadas em médias 25 cirurgias eletivas de alta complexidade por mês no Hospital. “O objetivo é atender a demanda da região e evitar transferências para outras cidades”, informa a gestora.

O diretor do Hospital, Israel Paniago, entende que a oferta desse serviço melhora o prognóstico dos pacientes. “Eles terão sobrevida melhor, pois contarão com diagnóstico mais eficaz, considerando que os quadros neurológicos tendem a ser casos graves e a locomoção desses pacientes gera grandes riscos de piora no quadro ou evolução para óbito”, explica Israel.