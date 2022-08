Tebet e Soraya criticam presidente por ataque a mulheres; petista afaga Ciro, que refuta gesto

No primeiro debate presidencial na TV, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornou o alvo preferencial dos demais candidatos. O atual chefe do Executivo, por sua vez, mirou no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se esquivou em pergunta sobre corrupção.



Bolsonaro se tornou alvo também de Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT), além de Lula. Houve ainda duelo entre Ciro e Lula. O evento foi organizado em pool por Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura, e teve início às 21h. Lula e Bolsonaro foram os últimos a confirmar presença no evento -depois de dias de incertezas nas campanhas.



Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada neste mês, Lula lidera com 47% das intenções de voto, ante 32% de Bolsonaro e 7% de Ciro. O presidente manteve a calma nos embates com adversários, mas se exaltou ao atacar a jornalista da TV Cultura Vera Magalhães. O tema das mulheres acabou dominando todo o debate.



Lula, ao ser questionado sobre se comprometer a indicar mulheres para metade de seu ministério, afirmou que não assumiria esse compromisso -enquanto Tebet declarou que assim o fará se eleita.



Ele afirmou que indicará "as pessoas que tem capacidade para assumir determinados cargos". "O que não dá é para assumir o compromisso numericamente. [...] Não vou assumir compromisso, porque se não for possível passarei por mentiroso", disse.

Logo em sua primeira resposta, Bolsonaro criticou o que chamou de ativismo judicial e defendeu seu indulto ao deputado Daniel Silveira. "Alguns ministros do STF querem a qualquer preço interferir no Poder Executivo", disse.



No primeiro embate direto entre candidatos, Bolsonaro perguntou a Lula se o petista queria voltar ao poder para continuar a corrupção na Petrobras. "Era preciso ser ele a me perguntar e sabia que essa pergunta viria", disse Lula. O petista citou medidas anticorrupção e de transparência do seu governo.



Bolsonaro replicou mencionando a delação de Antonio Palocci e disse que o governo Lula foi feito "a base de roubo". "Seu governo foi o mais corrupto da história do Brasil", disse.



Lula rebateu afirmando que seu governo foi que gerou mais emprego, inclusão, investimento na educação e lucro para a Petrobras. Citou ainda o menor desmatamento na Amazônia e o assentamento de terras, num contraponto a Bolsonaro.



"O país que eu deixei é um país que o povo tem saudade", disse Lula, acusando Bolsonaro de "destruir o país" e "inventar números".



Lula e Bolsonaro voltaram a se enfrentar quando o tema foi o auxílio de R$ 600 -eles acusaram um ao outro de mentir e se comprometeram a manter o valor no ano que vem.



"A manutenção dos R$ 600 não está na LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias]. Existe uma mentira no ar", disse Lula. "O candidato adora citar números absurdos que nem ele acredita."



"Está no teu DNA, mentir e inventar números. [...] "Por que o PT não aumentou o Bolsa Família? Pagava uma miséria, porque só queria votos", retribuiu Bolsonaro.