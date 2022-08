Em cima do corpo de Patrícia dos Santos Silva, a polícia encontrou um pedaço de madeira, folha seca e terra

O corpo de uma mulher identificada como Patrícia dos Santos Silva, de 23 anos, foi encontrado, desfigurado e sem as vestimentas, na manhã desta segunda-feira (29) em um terreno baldio, atrás de uma serraria, no município de Goianésia do Pará, sudeste do estado. Uma guarnição da Polícia Militar atendeu a ocorrência e esteve no local, onde o cadáver foi encontrado por um carroceiro. Até o momento, ninguém foi preso.

Em cima do corpo de Patrícia, a polícia encontrou um pedaço de madeira, folha seca e terra. O rosto da jovem estava totalmente desfigurado. Possivelmente, Patrícia foi morta a pauladas por motivos que ainda são desconhecidos, tanto pela polícia quanto pelos parentes da mulher. O corpo dela foi removido para um hospital de Goianésia do Pará.

Devido ao estado em que o cadáver foi encontrado, inicialmente, não foi possível fazer a identificação de Patrícia. Porém, com a notícia circulando em grupos de Whatsapp da cidade, familiares da jovem estiveram no hospital, onde fizeram o reconhecimento.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Goianésia do Pará e está sendo investigado. A PC realiza diligências para levantar mais informações sobre o ocorrido.

Nas redes sociais, o caso gerou revolta e comoção. “Muito triste o que fizeram com essa menina. Uns monstros”, “É muita maldade do ser humano que fez isso”, “Quanta crueldade”, “Que Deus te coloque em um bom lugar e console os familiares”, escreveram os internautas.