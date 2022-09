Um torcedor do Flamengo beijou a repórter da ESPN, Jéssica Dias, ao vivo, antes da partida do Flamengo e Vélez. Acabou preso. Flamengo e ESPN querem punição exemplar ao assediador

Mostrava a euforia da torcida do Flamengo, antes da partida contra o Vélez. Estava quase acabando o link, quando um torcedor se aproximou e deu um beijo na repórter, no ar, assustando Jéssica. O ato de tocar, beijar, sem consentimento, é considerado assédio, importunação pela legislação brasileira.

Ele estava acompanhado do filho de 17 anos. Jéssica, com razão, ficou revoltada, como toda a equipe da ESPN. O flameguista percebeu a situação que havia provocado. E procurou escapar. Mas o cinegrafista da emissora o localizou. E a polícia foi chamada.

Ele acabou sendo levado ao Juizado Especial do Torcedor, no Maracanã, para depor. O Flamengo enviou dois advogados para darem suporte à Jéssica que fez questão de formalizar a queixa contra o assédio. Acompanhada do pai e do noivo, ela não teve condições emocionais para trabalhar na transmissão da partida de ontem.

A ESPN também ofereceu acompanhamento jurídico a Jéssica. O assediador acabou preso na 18ª Delegacia de Polícia da Praça da Bandeira. Seu filho, menor de idade, fez questão de pedir desculpas, em nome do pai. E fez questão de dizer que sua mãe estava 'arrasada' com a situação.

Beijar alguém sem consentimento não é uma 'brincadeira'.

Jéssica Dias estava trabalhando e não permitiu o beijo do desconhecido.

O Flamengo divulgou nota oficial.

"O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite.

"É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam."

A emissora onde Jéssica trabalha também se manifestou.

"Nossa repórter Jéssica Dias foi hoje vítima de assédio na porta do Maracanã, onde trabalhava na cobertura de Flamengo x Velez. Atitudes como essa não cabem hoje no nosso planeta, seja em um jogo de futebol ou na casa de qualquer mulher. Nossa equipe que acompanhava a Jéssica conseguiu segurar o agressor e pediu à polícia que o encaminhasse para a delegacia do Maracanã.

"Jéssica, como toda mulher deve fazer, registrou boletim de ocorrência. A ESPN e a Disney repudiam qualquer tipo de agressão contra as mulheres.

"A empresa vai dar todo apoio a nossa repórter e esperamos que o agressor seja punido com todo o rigor que a lei permite."

A Polícia do Rio de Janeiro, até o início da madrugada de hoje, não havia divulgado o nome do homem que importunou Jéssica.

Mas seu rosto é nítido na hora do beijo.

Flamengo e ESPN estão juntos no apoio à Jéssica.

E na busca de uma punição exemplar do assediador...