Uma lancha naufragou com 70 passageiros próximo à ilha de Cotijuba, em Belém, no Pará, nesta quinta-feira (8). A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social informa que 14 corpos foram encontrados e 30 pessoas foram resgatadas com vida.

A lancha vinha da ilha do Marajó. A Prefeitura de Belém, por meio da Sesma (Secretaria Municipal de Saúde de Belém), informa que o Samu (Serviço Atendimento Móvel Urgência) está na área, ajudando no resgate das vítimas do acidente.

As vítimas estão sendo direcionadas para a UBS (Unidade Básica de Saúde) de Cotijuba, para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Icoaraci e para a UBS Marambaia.

Segundo a Arout (Agência Distrital de Outeiro), baseada em informações da Polícia Militar, o barco saiu da ilha do Marajó com destino a Belém, fugindo, ao que tudo indica, da área de fiscalização da Arout.

Em nota, a Arcon-Pa (Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Estado do Pará) informa que já havia notificado a empresa responsável pela embarcação e comunicou a Capitania dos Portos sobre a irregularidade do transporte aquaviário que estava sendo realizado. De acordo com a agência, a embarcação não possui autorização para realizar transporte intermunicipal de passageiros junto ao órgão estadual e realizou a viagem partindo de um porto clandestino na localidade de Camará, em Marajó.