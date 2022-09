Massas de ar contrárias devem se chocar e podem gerar fortes chuvas

Quedas acentuadas de temperatura na faixa que se estende do sul do Mato Grosso do Sul até o leste do Paraná são esperadas neste sábado (10). Algumas regiões do leste de São Paulo também deverão sentir a onda de frio.

Durante a madrugada, massas de ar frio e seco avançam pelo Rio Grande do Sul, e devem se chocar com uma massa contrária de ar quente e úmido - o que pode resultar em temporais. É esperada mínima de zero grau. As regiões Sul e Sudeste gaúchas têm, ainda, previsão de geada.

Já no domingo (11), geadas atingem o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, especialmente nas áreas de planalto e serra e, também, na Campanha Gaúcha. A mínima esperada é novamente de zero grau. Santa Catarina e Paraná seguem o dia com previsão de chuva forte.