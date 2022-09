A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dois lotes do ingrediente suspeito de ter causado intoxicação e óbito em cães em diversas partes do Brasil. Uma análise do Ministério da Agricultura percebeu que esses lotes do aditivo alimentar propilenoglicol estão contaminados por uma substância extremamente tóxica, o etilenoglicol. A ingestão dessa substância, que é um solvente, leva à insuficiência renal e hepática, podendo evoluir a óbito.

Na apuração de óbitos de animais feita pelo Ministério da Agricultura, a pasta identificou ainda a possibilidade de que o ingrediente contaminado possa ter sido distribuído também para as indústrias de alimentos voltado para seres humanos no Brasil.

Por isso, de maneira preventiva, a Anvisa decidiu pela proibição da distribuição, comercialização, manipulação e uso de dois lotes AD5035C22 e o AB4055C21 do produto, usados pela empresa Tecnoclean.

Os fabricantes que já tenham comprado o produto não devem usá-lo e devem entrar em contato, imediatamente, com a própria Tecnoclean. Se o ingrediente contaminado já houver sido usado, as empresas devem adotar medidas emergenciais, como a investigação da potencial contaminação e outras ações necessárias para evitar que o produto seja consumido.