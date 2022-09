Ator foi detido em flagrante na tarde de quinta (15), no Rio de Janeiro; ele iria atuar em novela que estreará em outubro

O ator José Dumont, preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (15), foi retirado de uma novela que tem previsão de estreia no serviço de streaming Globoplay em outubro. O artista foi encaminhado à DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima), no Rio de Janeiro, por suspeita de posse de pornografia infantil.

Em nota, a comunicação da TV Globo esclareceu que Dumont foi retirado da trama. Leia na íntegra:

O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela "Todas as Flores", a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação. COMUNICAÇÃO - GLOBO

José Dumont tem 72 anos de idade, com mais de 45 deles dedicado à dramaturgia.