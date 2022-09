O empresário Fábio Miori, de 40 anos, perdeu R$ 10 mil em um falso encontro e decidiu investigar o crime por conta própria

O empresário já foi vítima da quadrilha uma vez e perdeu R$ 10 mil na ocasião, então, resolveu investigar o crime por conta própria e marcou um segundo encontro com a 'isca'. A Polícia Civil Anti-Sequestro localizou dois envolvidos. Entenda

O empresário Fábio Miori, de 40 anos, é uma das mais recentes vítimas da quadrilha de criminosos que atraem vítimas para falsos encontros amorosos. Na ocasião, ele chegou a perder R$ 10 mil e resolveu investigar o crime por conta própria.

A vítima marcou um encontro com a mesma mulher acreditando que poderia reaver o dinheiro perdido. Ela aparece nas imagens fingindo ir até a direção do carro e depois volta mexendo no telefone. Em seguida, o carro de Fabio aparece no vídeo, que registra o momento em que ele foi cercado e sequestrado pelos criminosos

O empresário foi assassinado e teve o corpo jogado em um local de mata fechada na zona oeste de São Paulo. Os investigadores acreditam que Miori foi torturado antes de ser executado. Seis horas depois do sequestro, o carro da vítima foi encontrado destruído pelo fogo e sem as rodas



A Polícia Civil Anti-Sequestro localizou e prendeu dois dos criminosos com base nas imagens do momento em que o empresário foi pego. A mulher utilizada como 'isca' também foi identificada e está sendo procurada.