Tatuador ainda brincou perguntando quem mais teria coragem de fazer esse registro na pele

Uma tatuagem viralizou na web na última sexta-feira (16) por conta de um aspecto bem peculiar que tem tudo a ver com o momento político do País, marcado por uma extrema polaridade. Um home decidiu tatuar no antebraço um desenho unindo os rostos dos candidatos Luís Inácio Lula da Silva (PT), o Lula, e Jair Bolsonaro (PL), principais adversários nas eleições deste ano para o cargo de presidente da República..

O desenho foi feito pelos tatuadores Ubiratan Amorim e Paulinho de Deus, em um estúdio de São Paulo. Foram os dois que compartilharam vídeos da tatuagem nas redes sociais, mostrando a arte pronta no braço do cliente.

“Os dois caras mais amados do nosso Brasil. O amor foi tanto que o cliente eternizou na pele”, brincou Ubiratan no Instagram. E questionou os seguidores: “Você faria esse trampo?”

O cliente que ganhou os rostos dos presidenciáveis marcado no corpo, no entando, não quis revelar sua identidade. Nos vídeos publicados por Ubiratan nos stories do Instagram, os tatuadores mostraram os bastidores da confecção dos desenhoso, mas o homem aparece sempre com um capuz na cabeça, exibindo apenas o braço.