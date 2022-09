O anúncio foi feito dentro da instituição após protesto de alunos e indignação dos professores

Uma aluna foi expulsa da faculdade particular onde estudava após publicar um comentário racista no Twitter. O "print" com o comentário racista circulou entre os estudantes e chegou à direção do local na terça-feira (20), seis dias após a postagem da jovem.

O caso ocorreu em Feira de Santana, na Bahia, e gerou indignação e protestos dos alunos em frente à instituição de ensino. No mesmo dia, a aluna foi expulsa.

Em nota, a instituição repudiou a atitude da discente e informou que o ato não condiz com os valores e políticas da faculdade. “Deste modo, esclarecemos que o caso será apurado para que sejam tomadas as medidas administrativas e legais cabíveis”, escreveu.

Após a repercussão do caso, o pró-reitor da faculdade Gustavo Checcucci anunciou a expulsão da aluna para centenas de estudantes que aguardavam o posicionamento dentro do local . “O conselho [da faculdade] se reuniu para discutir o que iria acontecer e ela não faz parte mais dessa instituição”, disse.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)