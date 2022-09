Sessão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais foi marcada por confusão em plenário

Um advogado deu voz de prisão para um desembargador que tentou tirá-lo de um julgamento realizado na quarta-feira, 21, no Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região, em Minas Gerais. A sessão foi transmitida online e, após 25 minutos de julgamento, o advogado Tiago Jonas Aquino e o desembargador Milton Vasques Thibau de Almeida se desentenderam e começaram a bater boca.

O desembargador ordenou, então, que o advogado se retirasse do plenário. Além de se recusar a sair, Tiago Jonas Aquino ainda deu voz de prisão em flagrante ao presidente da Corte por desacato.

A briga ocorreu após ser negado o direito ao advogado de fazer uma nova sustentação oral, já que Milton Vasques Thibau de Almeida decidiu mudar seu voto, o que irritou o defensor. Diante da briga, a Polícia Federal foi chamada para retirar o advogado do local e os desembargadores decidiram suspender a sessão.

O Terra entrou em contato com o Tribunal, que se posicionou por meio de nota.

"A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região, ao tomar conhecimento dos fatos amplamente noticiados pelas mídias sociais, ocorridos durante sessão de julgamento em uma de suas Turmas, com embate entre desembargador e advogado, vem esclarecer que pautará sua atuação quanto a esse episódio, dentro de suas competências e nos limites dos normativos pertinentes."