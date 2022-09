Ferramenta se tornou a mais baixada em lojas virtuais. Eleitores só poderão ativar ferramenta até 1º de outubro, véspera do pleito

O aplicativo e-Título, que permite a emissão virtual do título de eleitor, se tornou a ferramenta mais baixada nas lojas virtuais no país. Na última semana, 2,5 milhões de usuários a mais ativaram o software, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com isso, o total de eleitores que emitiram o título virtual chegou a 30 milhões a uma semana do pleito. O montante representa 19,1% dos 156,4 milhões de eleitores aptos a votar no próximo domingo (2). A ferramenta da justiça eleitoral, lançada em 2018, é gratuita e permite que os cidadãos emitam a versão digital do título eleitoral. O aplicativo também informa o local de votação e possibilita justificar a ausência se o eleitor estiver fora do domicílio eleitoral.

Os eleitores podem apresentar o e-Título, que é um documento oficial, no dia da votação. Ele susbtitui o título impresso no caso dos eleitores que fizeram o cadastro da biometria. Se não, é necessário apresentar um documento de identidade com foto junto com o e-Título.

Os eleitores que quiserem baixar a ferramenta só poderão emitir o título digital até o próximo sábado (1º), véspera do pleito. No domingo (2), a funcionalidade ficará suspensa e só será retomada no dia seguinte à votação.