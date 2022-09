Segundo a cigana Sulamita, muito conhecida nas redes sociais, ela não tem como saber quando vai ocorrer, se antes ou depois do primeiro turno

Em tiragem de cartas sobre as eleições, a cigana Sulamita, conhecida vidente das redes sociais, previu a morte de um dos "grandes" candidatos à Presidência da República. Ela, no entanto, não sabe dizer se acontecerá antes ou depois do primeiro turno, em 2 de outubro.

A previsão da morte do presidenciável ocorreu na primeira tiragem de carta da cigana. Nesse momento, ela também cravou pelas leituras que as pesquisas eleitorais não são confiáveis e que existem muitos candidatos querendo coagir as pessoas em relação aos votos. "A gente não tem que pensar só em quem a gente vai votar, a gente tem que pensar no vice", disse. A leitura foi feita a partir das cartas de caixão, cruz, presidenciável e foice.

A cigana ressaltou ainda que a morte do presidenciável não será por assassinato e, sim, por uma parada cardíaca.

Na segunda tiragem, as cartas confirmaram à cigana a morte de um dos candidatos e que as eleições devem ocorrer, a não ser caso o presidenciável "fizer a passagem" antes das eleições. "Um dos principais presidenciáveis não vai sobreviver muito tempo", garantiu.

Além disso, nos restantes das cartas, a cigana prevê sobre a pátria brasileira. "Eu vejo um Brasil com crescimento, vejo a nossa Amazônia trazendo muita coisa para a gente", ressaltou também.