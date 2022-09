Os três policiais rodoviários federais que participaram da ação foram indiciados por abuso de autoridade e homicídio qualificado por asfixia e sem meios de defesa

A Polícia Federal concluiu relatório final da investigação da morte de Genivaldo de Jesus Santos, no município de Umbaúba, região sul do estado de Sergipe, durante abordagem policial no mês de maio. Os três policiais rodoviários federais envolvidos foram indiciados por abuso de autoridade e homicídio qualificado (asfixia e sem meios de defesa).

O relatório foi encaminhado ao Ministério Público Federal, que é responsável por apresentar a denúncia à Justiça. Genivaldo morreu, em maio deste ano, após ter sido trancado no porta-malas de uma viatura da PRF e submetido à inalação de gás lacrimogêneo, na BR-101 no município de Umbaúba. A certidão de óbito produzida pelo IML à época apontava asfixia e insuficiência respiratória.

Os agentes envolvidos diretamente no caso, Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolpho Lima Nascimento e William de Barros Noia, foram afastados das funções pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que disse não concordar com as atitudes dos policiais durante a abordagem. O trio já havia admitido o uso de spray de pimenta e gás lacrimogêneo dentro da viatura. A PF ouviu outros dois policiais que assinaram o boletim de ocorrência, mas que não participaram da ação.