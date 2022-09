Governo do Amazonas enviou equipes para atendimento às vítimas do acidente. Número de feridos ainda não foi informado

Na manhã desta quarta-feira (28), em Careiro Castanho, na região metropolitana de Manaus, uma ponte no quilômetro 12 da BR-319 desmoronou e diversos veículos caíram no rio. Desde o fim de semana, motoristas que passaram pela rodovia sinalizaram a situação no local. O número de feridos ainda não foi informado.

Pelo menos um caminhão, um carro de passeio e uma picape caíram no rio. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) confirmou a interdição do trecho. Em nota, o Governo do Amazonas informou que presta atendimento às vítimas do acidente e que as equipes da Secretaria de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Secretaria de Estado da Saúde estão no local, com mergulhadores e ambulâncias de suporte avançado para os primeiros atendimentos.

O Denit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte), responsável pelo lugar onde aconteceu o acidente, também atua na área do desmoronamento.