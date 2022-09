Operação aconteceu na zona rural de Guarani de Goiás. Segundo a polícia, outros animais estavam definhando por falta de alimentação

Um homem foi preso em flagrante suspeito de maus-tratos contra animais e exploração ilegal de madeira. Segundo informações da Polícia Civil de Goiás, na propriedade rural dele foram encontradas 90 carcaças de bovinos mortos de fome, além de outros animais que já estaria perdendo a vida por falta de alimentação.

A prisão aconteceu na quarta-feira (28/9), no município de Guarani de Goiás, a cerca de 550 km da capital goiana. Uma ação integrada entre forças policiais e órgãos ambientais e de defesa animal foi desenvolvida após denúncia anônima.

Na propriedade rural, as equipes encontraram centenas de animais extremamente magros. De acordo com a corporação, vários bovinos da raça nelore já estavam definhando, em sobrevida, próximos da morte. Conforme explicação do delegado responsável pela investigação do caso, Humberto Torres, a fazenda não tinha um veterinário responsável para cuidar dos animais.

“A fazenda é de propriedade de uma pessoa que já trabalha há muito tempo com compra e venda de animais domesticados. No local, há cerca de 900 a 950 indivíduos desta espécime. O responsável foi preso em flagrante por maus-tratos a animais domesticados, cujo crime chega a um ano e meio de reclusão. A pessoa também foi responsabilizada por fazer o uso de madeira de lei sem autorização dos órgãos públicos”, disse o investigador.

O responsável pela propriedade rural foi localizado e confessou o crime. Segundo ele, não havia pasto ou outro tipo de alimento suficiente para o sustento dos animais. Segundo o delegado, foi aberto um inquérito para apurar o caso.

Após os registros das instituições de fiscalização envolvidas, o caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de Posse e, em seguida, colocado à disposição do Poder Judiciário.